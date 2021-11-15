مصادر للنهار.. وزير الفلاحة الجديد لا يملك الجنسية الفرنسية

أفادت مصادر “للنهار” ، أن وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني، لا يملك الجنسية الفرنسية ولا أي جنسية أجنبية أخرى.

كما أشارت، المصادر ذاتها، إلى أن محمد عبد الحفيظ هني هو إبن القطاع ويعد من ضحايا العصابة.

وأضاف المصدر، أن وزير الفلاحة الجديد، يتعرض لحملة عدائية من بعض وسائل الاعلام.

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