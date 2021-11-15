مصادر للنهار.. وزير الفلاحة الجديد لا يملك الجنسية الفرنسية
أفادت مصادر “للنهار” ، أن وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني، لا يملك الجنسية الفرنسية ولا أي جنسية أجنبية أخرى.
كما أشارت، المصادر ذاتها، إلى أن محمد عبد الحفيظ هني هو إبن القطاع ويعد من ضحايا العصابة.
وأضاف المصدر، أن وزير الفلاحة الجديد، يتعرض لحملة عدائية من بعض وسائل الاعلام.
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شمل 3 حقائب وزارية.. الرئيس تبون يجري تعديلا حكوميا
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،تعديلا طفيفا على تشكيلة الحكومة.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شمل هذا التعديل 3 حقائب وزارية.
وجاء في البيان، أنه طبقا للمادتين 91 الفقرة 7 و104، وبعد استشارة الوزير الأول، وزير المالية عيّن، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، محمد عبد الحفيظ هني، وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا عبد الحميد حمداني.
بالإضافة إلى تعيين محمد بوسليماني وزيرًا للاتصال، خلفا عمار بلحيمر.
ـ يوسف شرفة وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا عبد الرحمن لحفاية.
وزير الفلاحة هني: هدفنا تمويل السوق بالمنتجات الفلاحية بشكل كاف وواسع
أكد وزير الفلاحة الجديد عبد الحفيظ هني، أن هدفه على رأس القطاع يتمثل في تمويل السوق بالمنتجات الفلاحية بشكل كاف وواسع.
وعلى هامش مراسم تسليم المهام بين الوزير المنتهية مهامه عبد الحميد حمداني ووزير الفلاحة الجديد عبد الحفيظ هني وصف هذا الأخير قطاع الفلاحة بالاستيراتيجي الذي تعوّل عليه الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وشكر هني بالمناسبة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، على الثقة التي وضعها في شخصه لتولي قطاع الفلاحة الذي يعتبر -حسبه- من القطاعات ذات الأولوية في التطوير الاقتصادي والإجتماعي للبلاد.
كما أكد هني في هذا السياق سعيه للعمل جاهدا مع إطارات الوزارة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة الخاص في هذا القطاع،
من خلال رفع التحدي للأمن الغذائي وتقليض كل مايتعلق باستيراد المواد الغذائية وتحقيق منافذ للتصدير.
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