مصادر مسؤولة: “الجزائر لن تتأثر بتوقف الهند وروسيا عن تصدير الأرز.. وهذا ما قمنا به”

أكدت السلطات الجزائرية عدم تأثرها بالهزات الارتدادية للسوق العالمية للأرز الأبيض على خلفية اعلان دولتي الهند وروسيا توقفهما عن تصدير المنتوج.

وعلمت “النهار أونلاين”، من مصادرها الخاصة على دراية تامة بالملف، بأنه ومنذ إقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحصرية استيراد الأرز وغيره من المنتجات الأخرى لفائدة الديوان المهني الجزائري للحبوب، فإن الأخير أخذ كافة احتياطاته في ضمان وفرة المنتوج، إذا استورد شهر جويلية الحالي باخرة بها كميات معتبرة من الأرز من دولة تايلندا “استوردنا كميات كبيرة جدا من الأزر من تايلندا خلال شهر جويلية الجاري وقبله بسبعة أشهر أي شهر جانفي من عام 2023 كنا قد استوردنا باخرة بها كميات الأرز من دولة البرازيل”، قبل أن تشير إلى أن مصالح ديوان الحبوب كانت تستورد كميات الأرز الأبيض داخل حاويات كون المتعاملين الخواص كان مرخص لهم القيام بعمليات استيراد أما اليوم وبعد منحنا الحصوية-تضيف- أصبحنا نستورد المنتوج على متن بواخر كاملة.

إلى ذلك، أفادت ذات المصادر، بأن الجزائر تعتمد على تنوع المصادر في الاستيراد لتشمل خريطة تموقع مورديها كل من البرازيل، الفيتنام، الصين والفليبين، باكستان والسنغال.

ويسوق ديوان الحبوب عبر نقاط البيع التابعة له، الأرز الأبيض بـ140 دينار للكيلوغرام الواحد لفائدة المستهلك، وهو نفس المنتوج الذي يسوق بين 200 و300 دينار لدى الباعة الخواص.

وأعلنت السلطات الهندية منذ حوالي عن توقها عن تصدير الأرز من أجل ضمان استقرار السوق المحلية باستثناء “أرز بسمتي”، ما جعل السوق العالمية مهددة بارتفاع الأسعار لتنضم إليها روسيا عبر مجلس الوزراء أمس الأول الذي ا‘لن عن تمديد قرار حظر تصدير هذا المنتوج إلى غاية نهاية ديسمبر القادم.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، عن وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة أربعة أشهر لضمان الحفاظ على إمدادات كافية في السوق المحلية.