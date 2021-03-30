مصادر مقربة من الفنانة جومانا مراد تكشف سبب وفاة رضيعتها

كشفت مصادر مقربة من الفنانة السورية جومانا مراد، عن سبب وفاة إبنتها الصغيرة ديانا والتي لم تكمل السنة من عمرها.

وأوضحت ذات المصادر، إن ديانا كانت تعاني من أزمة صحية قبل شهور.

مضيفة إن “جومانا مراد كانت تعرض إبنتها على الأطباء منذ ولادتها”.

ولم تكشف الفنانة، للمقربين لها، طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها طفلتها.

وأكدت ذات المصادر، إن موت الطفلة لم يأت مفاجئا لكنه نتيجة أزمة صحية منذ فترة.

وكانت الفنانة السورية وضعت توأم “ديانا وعلي”، قبل مرور الشهر السابع عليهما، إذ أنهما أصيبا بأزمات صحية بسبب ولادتهما في وقت مبكر.

وسبق وتحدثت جومانا عن حالتها الصعبة جدا في لقاء تليفزيوني.

وأوردت مراد: “أنا مكونتش قايلة إني حامل وكانت حالتي صعبة جدا”.

وأضافت الفنانة: “تعبت ووضعي كان خطر، فكان لازم أسافر لأمريكا وكانوا خايفين عليا أولد في الطيارة وأنا ولدت ولادة مبكرة”.

وتابعت مراد: “ولدت قبل السابع بيومين، والحمد لله ربنا ستر وكانوا الأولاد محتاجين يبقوا في الحضانة”.

وختمت الفنانة: “عدينا بظروف صعبة عشان كده مكونتش حابة أتكلم غير لما كل حاجة تبقى بخير”.

وأعلنت الفنانة السورية، على حسابها بإنستغرام، وفاة رضيعتها ديانا وكتبت: “لله ما أعطى ولله ما أخذ، انتقلت إلى رحمة الله اليوم إبنتنا ديانا ربيع بسيسو”.

مضيفة:” فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انت بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان”.