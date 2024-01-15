مصادقة ومناقشة هذه القوانين.. مجلس الأمة يواصل جلساته العلنية

يواصل مجلس الأمة جلساته العلنية برئاسة، صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمّة، غداً الثلاثاء على الساعة التاسعة والنصف صباحاً بمقر المجلس.

كما ستخصص الحلسات العلنية للمصادقة على مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة. وتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور. وتقديم مشروع القانون من قبل السيد ممثل الحكومة. و التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي. و الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة. وكذا رد ممثل الحكومة على تدخلات أعضاء مجلس الأمة.