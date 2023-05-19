مصافحة وحديث جانبي بين الأسد والسيسي وأمير قطر

نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، صورا وثقت لقاء الرئيس السوري بشار الأسد، مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش القمة العربية بجدة اليوم.

ونشرت الوكالة صورا تجمع بين الرئيس السوري بشار الأسد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أول لقاء يجمعهما، حيث تبادلا حديثا جانبيا خلال إلتقاط الصورة التذكارية للقمة.

كما صافح الرئيس السوري بشار الأسد، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبيل إنطلاق القمة العربية بجدة اليوم.

ونقلت الوكالة عن مراسليها قولهم إنه تلا ذلك حديث جانبي بين الزعيمين.

وانطلقت اليوم الجمعة أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين على مستوى القادة في مدينة جدة السعودية، بمشاركة سورية رسمية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد وصل إلى السعودية للمشاركة في القمة. وذلك بعد أسبوعين من موافقة الجامعة العربية على عودة مقعد سوريا لتنهي تعليق عضويتها، بعد نحو 12 عاما.

وتركز القمة على ملفات سوريا والأزمة في السودان والقضية الفلسطينية اضافة إلى قضايا الأمن العربي والتنمية.