مصالة مرباح يبدي سعادته لعودته ويوجه رسالته لأنصار سوسطارة

أبدى اللاعب مصالة مرباح سعادته الكبيرة لعودته إلى أجواء التدريبات في نادي اتحاد العاصمة بعد تخلصه من الإصابة.

وقال مصالة مرباح في تصريح له للصفحة الرسمية للنادي “بعد غياب عن المنافسة بمدة 6 أشهر، أشكر طبيب الفريق وقييو، الذي وقف معي منذ يوم أول من الإصابة”

كما أضاف مصالة مرباح “اليوم كان لي برنامج خاص ثم الاندماج مع المجموعة عندما أكون جاهزا سأسعى لتقديم الإضافة”.

وأردف “شعرت كثيرا بالسعادة الالتقاء باللاعبين، الإصابة أثرت علي نفسيا لكن بعد عمل كبير عدت إلى المنافسة”.

وختم الغائب عن المنافسة لـ 6 أشهر كاملة “شكرا للأنصار على إعطائي دفعة معنوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

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