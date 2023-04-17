مصالة مرباح يعود للمنافسة بعد غياب لأكثر من 6 أشهر

عاد اللاعب مصالة مرباح إلى أجواء التدريبات التي أجراها فريقه اتحاد العاصمة، سهرة الأحد، بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وقالت إدارة إتحاد العاصمة، أن اللاعب مصالة عاد إلى المنافسة بعد غياب عن التدريبات لأكثر من 6 أشهر بسبب التمزق التي تعرّض له على مستوى الرباط الصليبي.

كما خضع مصالة إلى عملية تأهيل خاص تحت إشراف المختص في العلاج الطبيعي رشيد عبد الجبار.

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