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الرياضة

مصالح أمن العاصمة تعلن إجراءات لتأمين لقاء مولودية الجزائر والحمراوة

بقلم عزيز طالبي
مصالح أمن العاصمة تعلن إجراءات لتأمين لقاء مولودية الجزائر والحمراوة
مصالح أمن
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كشفت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة عن جملة من الإجراءات التي تخص مباراة مولودية الجزائر ومولودية وهران، المقررة غدا الجمعة، بملعب نيلسون مانديلا.

وأكدت شرطة العاصمة عن تسخير شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول الأنصار.

ووضع تشكيل أمني لتظيم و تحويل حركة المرور لضمان الانسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة.

كما أعلنت عن منع دخول القصر للملعب ما عدا المرفوقين بأوليائهم.

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