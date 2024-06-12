مصالح أمن باتنة تحبط عمليتين لتزوير وبيع وتسجيل عقارات بقيمة 14 مليار سنتيم

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية باتنة، خلال الأسبوع الماضي، في عمليتين متفرقتين، من توقيف 22 شخص مشتبه فيه، تورطوا في تزوير بيع و تسجيل عقارات تجاوزت مساحتها الإجمالية 04 هكتار .

حيثيات القضيتين، جاءت على إثر معلومات تفيد بوجود تجاوزات على مستوى مديرية مسح الأراضي و الحفظ العقاري لولاية باتنة، أسفرت التحريات التي قام بها عناصر ذات الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن كشف الأسلوب الإجرامي المتمثل في إستعمال وكالات عقود توثيقية ودفاتر عقارية مزورة و التصرف فيها بالبيع بطريقة غير قانونية لعدة أشخاص بقيمة مالية قدرت ب 14 مليار سنتيم

و تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية .