إعــــلانات
أخبار الجزائر

مصالح أمن باتنة تحبط عمليتين لتزوير وبيع وتسجيل عقارات بقيمة 14 مليار سنتيم

بقلم سعيد حربقة
مصالح أمن باتنة تحبط عمليتين لتزوير وبيع وتسجيل عقارات بقيمة 14 مليار سنتيم
  • 592
  • 0

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية باتنة، خلال الأسبوع الماضي، في عمليتين متفرقتين، من توقيف 22 شخص مشتبه فيه، تورطوا في تزوير بيع و تسجيل عقارات تجاوزت مساحتها الإجمالية 04 هكتار .

حيثيات القضيتين، جاءت على إثر معلومات تفيد بوجود تجاوزات على مستوى مديرية مسح الأراضي و الحفظ العقاري لولاية باتنة، أسفرت التحريات التي قام بها عناصر ذات الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن كشف الأسلوب الإجرامي المتمثل في إستعمال وكالات عقود توثيقية ودفاتر عقارية مزورة و التصرف فيها بالبيع بطريقة غير قانونية لعدة أشخاص بقيمة مالية قدرت ب 14 مليار سنتيم

و تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية .

رابط دائم : https://nhar.tv/l2unn
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر