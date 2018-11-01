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مصالح أمن تيارت يوقف 5 أشخاص عن قضية تكوين جماعة أشرار

أخبار الجزائر
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مصالح أمن تيارت يوقف 5 أشخاص عن قضية تكوين جماعة أشرار
بقلم وافي مهاجري

أوقفت مصالح الأمن الحضري بامن ولاية تيارت 5 أشخاص عن قضية تكوين جماعة أشرار مع الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض ممثلا في سيف، وتتراوح أعمار الجماعة مابين 24 و30 سنة


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