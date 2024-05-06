مصالح أمن ولاية البليدة توجه نداء للجمهور

تنهي مصالح أمن ولاية البليدة ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى علم المواطنين أنها قد قامت بتوقيف الشخص الظاهر في الصورة ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه المدعو “ن.ج” في قضية النصب و الإحتيال مع إنتحال صفة منظمة قانونا .

فيما وجهت المصالح سالفة الذكر نداء للمواطنين سواءا إلتقى بالمشتبه فيه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بصفته شاهدا التوجه إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

وجاء ذلك طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية و العمل بالإذن النيابي الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة الناص على توجيه نداء للجمهور ضحايا قضايا النصب و الإحتيال مع المشتبه فيها المنتحلة لصفة منظمة قانونا