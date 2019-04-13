مصالح الأمــــن ببومرداس تسجل انخفاضــا فــي حوادث المرور خلال شهــــر مارس الفارط

سجلت مصالح الأمن بولاية بومرداس، إنخفاضا محسوسا في حوادث المرور خلال شهر مارس الفرط.

وحسب بيان لها، فإن هذه النتائج قد تم التوصل لها بعد مقارنتها بشهر فيفري من العام الجاري، الذي عرف وقوع 19 حادثا مروريا، خلف 18 جريح و قتيلا واحد.

بينما سجلت خلال شهر مارس2019، 14 حادث مرور خلف 14 جريح و قتيل أيضا، مع سحب 45 رخصة سياقة نتيجة إرتكاب مخالفات و جنح مرورية.

كمــا عمدت مصالح الشرطة على مستوى كـل المقرات الأمنية، إلى تنظيم 137 نشاط إتصالي جواري تحسيسي إستهدف مستعملي الطرقات و كذا الراجلين.

وهذا بهدف الحفاظ على السير الحسن للمرور و ترسيخ ثقافة أمنية من أجل الحفاظ على سلامة الأرواح و الممتلكات من الحوادث الأليمة.