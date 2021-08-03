مصالح الأمن: إقتراح غلق 565 محل تجاري بالعاصمة خلال السداسي الأوّل

اقترحت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية غلق 565 محلا تجاريا. ضمن عمليات مراقبة واسعة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وحسب بيان لأمن ولاية الجزائر، فقد قامت خلال الفترة المذكورة في ظل عمليات المراقبة للأنشطة التجارية. من مراقبة 55473 متجر ومحل تجاري. تم على إثرها تسجيل 6876 مخالفة، حتّمت إتخاذ إجراءات إدارية تضمنت تحرير 6311 إعذار. واقتراح غلق 565 محل تجاري.

من جهتها دعت مصالح أمن ولاية الجزائر في ذات البيان. المواطنين لتظافر الجهود من أجل إتخاذ تدابير الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا. وكذا التطبيق الصارم للحجر المنزلي