مصالح الأمن بالأغواط توقف تاجرين بتهمة ضلوعهما في حادثة تسمم غذائي

أوقفت مصالح الأمن بولاية الأغواط تاجرين أحدهمها جزار والثاني بائع ماكولات خفيفة، على خلفية تسمم غذائي جماعي.

وذلك اثر توصل التحقيقات الامنية، مباشرة بعد استجواب المتعافين من حادثة التسمم الغذائي.

وعددهم 77 شخصا من بينهم 4 اشخاص فقط من حي الصادقية، بين شباب واطفال، كشفوا انهم تناولوا أكلة الشوارما والدجاج.

من عند بائع للمؤكولات الخفيفة، فيما تبين ان هذا الاخير اشترى مايلزمه من دجاج ولحم من قبل أحد الجزارين.

والذي تم تشميع محله وتحويله الى التحقيق، مع العلم ان باقي المصابين وعددهم 8 سيغادرون المصحة.

وذلك بعد تماثلهم الكلي للشفاء حسب تاكيدات مدير الصحة لولاية الاغواط.