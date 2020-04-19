مصالح الأمن بمستغانم: هذه حقيقة محاولة إنتحار شاب حرقا

أفادت مديرية الأمن بولاية مستغانم، أنه تم اليوم الأحد تداول مقطع فيديو عبر شبكة الفايسبوك وبعض المواقع الإلكترونية، يُظهر شخصا يحمل في يده قارورة من سائل سريع الالتهاب،مهددا بإضرام النار بجسده،وذلك بساحة عمومية ببلدية حجاج دائرة سيدي لخضر بولاية مستغانم.

وأضاف البيان، أن القضية تعود لتاريخ 19 أفريل 2020 في حدود الساعة 10:30 دقيقة صباحا، وعلى إثر دورية لعناصر الشرطة لفت انتباههم تواجد ثلاثة أشخاص على متن نفس المركبة على مستوى محطة نقل المسافرين.

وأفاد البيان، أنه بعد التحري معهم تبين أن صاحب السيارة يمارس نشاط تجاري غير مرخص، يتمثل في نقل الأشخاص بطريقة غير شرعية، مع مخالفة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69 الصادر بتاريخ 2020.03.21 المتضمن تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث تمّ تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه المخالفة.

في حدود الساعة الـ 10 و45 دقيقة صباحا من ذات اليوم، تقدم السالف الذكر إلى محيط مقر الأمن الحضري أين قام برش نفسه بمادة سريعة الإلتهاب مهددا بإضرام النار في جسده بغرض الضغط على أفراد الشرطة لإسترجاع وثائق المركبة.

وبالرغم من المحاولات العديدة من طرف شرطيين بالزي المدني لإقناعه بالعدول عن هذا الفعل، إلا أنه قام بإضرام النار بجسده، ليسارع بعدها الشرطيين إلى التدخل حيث تمكنوا من إخماد النار، ما مكن من إنقاذ حياته وتحويله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الإستشفائية بسيدي علي، أين تلقى الإسعافات الطبية، حيث أن حالته الصحية بعيدة عن الخطر.

وأشار نفس البيان، إلى أنه تم إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالوقائع.

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