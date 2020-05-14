مصالح الأمن تحجز أكثر من مليون قفاز و101 ألف كمامة خلال 20 يوما

سجلت مصالح الأمن الوطني خلال الفترة الممتدة بين 20 مارس إلى 10 ماي الفارط أكثر من 187 ألف مخالفة تتعلق بالحجر الصحي منهم، منهم قرابة 80 ألف شخص كانوا محل إجراءات قضائية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تسجيل 71 مخالفة مسجلة في مجال النقل الجماعي، وتحرير 1151 مخالفة لاصحاب سيارات الاجرة، و3411 مخالفة للناقلين بدون رخصة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل أكثر من 187 ألف مخالفة تتعلق بالحجر الصحي منهم قرابة 80 الف شخص كانوا محل اجراءات قضائية، كما تم تسجيل 111793 عملية مراقبة للمركبات منها 12244 مركبة حولت للمحاشر.

بالإضافة إلى تسجيل 9547 عملية مراقبة للدراجات النارية منها 4533 دراجة حولت للمحشر، و2000 مخالفة تتعلق بعدم احترام مسافة الامان الصحية، و3703 عدد المخالفات المتعلقة بالتجمع لاكثر من شخصين، كنا تجاوز عدد القضايا الموجزة 1300 قضية تم ايقاف ومتابعة 1460 شخص.

وأشار البيان إلى أن ذات المصالح تمكنت من حجز اكثر من مليون و 400 وحدة من القفازات، و101 الف كمامة.

أما فيما يخص المواد الغذائية فيضيف البيان، أنه تم حجز اكثر من 8551 طن من مادة السميد، وأكثر من 12 الف و66 قنطار من مادة الفرينة من بينها 1625 قنطار غير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى حجز اكثر من 38 الف قنطار من العجائن، وحجز 48 ألف و550 قنطار من الحبوب الجافة.