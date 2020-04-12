مصالح الأمن تحجز 1000 علبة زبدة غير مفوترة بسوق اهراس

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس بسوق اهراس من حجز 1000 عابة من مادة الزبدة غير مفوترة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت إثر معلومات مؤكدة مفادها قيام أحد التجار بتخزين مواد غذائية غير مفوترة وغير خاضعة لشروط الحفظ والصحة، بمستودع أحد العمارات.

وأضاف البيان، أنه تم الإستغلال الجيد للمعلومة من قبل عناصر الشرطة القضائية بالتنسيق مع مصالح التجارة وتم مداهمة المستودع.

حيث ضبط بداخله على كمية من السلع والمتمثلة في 324 كلغ من جوز الهند والفول السوداني، 1240 علبة من مادة الزبدة من مختلف الأنواع والأوزان، 400 علبة متنوعة من المناديل، غير مفوترة وغير خاضعة لشروط الحفظ والصحة.

وأفاد المصدر، أنه تم تشميع المستودع من قبل مصالح التجارة، وتحويل صاحبي السلعة إلى مقر الأمن الحضري الخامس ، أين سيتم إنجاز ملف قضائي بخصوص تخزين مواد غذائية غير مفوترة وغير خاضعة لشروط الحفظ والصحة ، وإحالته أمام الجهات القضائية المختصة .