مصالح الأمن تحجز 3 آلاف كمامة مصنوعة بمواد مشبوهة ومجهولة المصدر بعنابة

تمكنت قوات الأمن الحضري الخامس بولاية عنابة، من حجز 3 آلاف قناع وجه وكمامة مقلدة ومشبوهة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الكمامات كانت بحوزة ثلاثيني كان قادما من ولاية سطيف، موجهة للبيع والمضاربة بأسعار غير قانونية.

وأوضح محافظ الشرطة بوجمعة نور الدين رئيس الأمن الحضري الخامس لـ”النهار اونلاين”، أنه خلال عمليات محاربة ظاهرة التجارة غير الشرعية ومكافحة المضاربة بالمواد الطبية وشبه الصيدلانية، بناء على معلومات مؤكدة، تم توقيف شخص يبلغ من العمر ثلاثين سنة، كان بحوزته كمية 3 آلاف قناع واقي وكمامة مقلدة وغير مطابقة للمواصفات الطبية المعمول بها.

ما تطلب إتخاذ كل الإجراءات القانونية والأمنية والإدارية اللازمة، بالتنسيق مع مديرية التجارة للولاية.

طه بن سيدهم