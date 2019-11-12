مصالح الأمن تخلي سكنات قيد الإنجاز اقتحمها مجهولون بالحراش

تدخلت مصالح الأمن بالحراش أول أمس لإخلاء عدد من السكنات بمشروع 66 مسكن بالحراش بعد أن تم اقتحامها من طرف مجهولين.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين”الاستيلاء على هذه السكنات جاء بعد توقف الأشغال بسبب وجود نزاع قضائي حول ملكية الأرض

ودعا سكان الأحياء المجاورة إلى ضرورة التحرك من أجل إيجاد حل لهذه السكنات بعدما تحولت مرتعا لاستهلاك المخدرات و ممارسة الرذيلة.

وكانت العائلات المستفيدة من 66 مسكن ترقوي التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري بدار البيضاء قد طالبت والي العاصمة بضرورة التحرك لتسوية وضعيتهم.

وتجدر الإشارة أن السكنات قد تم الشروع في انجازها سنة 2011 و بلغت نسبة إنجاز تجاوزت الـ60 بالمائة