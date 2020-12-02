مصالح الأمن تطيح بالمشتبه فيهم في سرقة 70 مليون بالقبة وتقدمهم غدا أمام وكيل الجمهورية

كشفت مصادر موثوقة أن مصالح الأمن بالقبة ستقدم المتهمين الأربعة في قضية سرقة 70مليون أمام وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي يوم غد الخميس.

وكانت مصالح أمن براقي قد قدمت متهمين مشتبه فيهما اثنين لمصالح أمن القبة لأجل استكمال إجراءات التحقيق أمام الجهات القضائية، فيما بقي اثنين في حالة فرار، تم توقيفهم تباعا مع استرجاع 20 مليون سنتيم.

ووقعت حادثة السرقة في مدينة القبة أمسية الأحد من الأسبوع الجاري، أين تعرض الضحية إلى محاولة سرقة تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح ابيض.

غير أن الضحية تمكن من الإفلات من قبضة الجناة، بعدما تمكنوا من السطو على أمواله المقدر ب70 مليون سنتيم، ولاذوا بالفرار على متن سيارة من نوع ” بيكانتو”.

وتمكن الضحية من النقاط فيديو بواسطة هاتفه النقال، وهو يقوم بمطاردة الجناة، وبثه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي الحادثة التي تفاعل معها نشطاء بشدة.

وأفلح رجال الأمن في تحديد موقع مشتبه فيهما اثنين بمدينة بن طلحة ببراقي، بعد استغلال لوحة ترقيم المركبة المستعملة في الجريمة، قبل أن تفلح في الإطاحة بباقي المتهمين.