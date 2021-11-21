مصالح الأمن تطيح بمحرم خطير كان فار من العدالة بشقة في البليدة

تمكنت مصالح الأمن الحضري بالشفة الواقعة غرب البليدة من بتوقيف شخص خطير مبحوث عنه منذ مدة ، حيث كان يقوم هذا الأخير بالاعتداء على جيرانه و المواطنين باسلحة البيضاء من سكين من الحجم الكبير، اين كان المبحوث عنه وراء زرع الرعب في اوساط الموطنين بالمنطقة ، عملية القبض على المتهم جاءت بعد أن تعرف عليه أحد أعوان الشرطة كان بزي مدني اين تمت مراقبته قبل أن تتمكن ذات المصالح من توقيفه ،المتهم تم تقديمه الى محكمة العفرون اين تم ايداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته، للإشارة فإن توقيف المتهم ترك ارتياح لدى المواطنين الذين قدموا شكرهم للأجهزة الأمنية .