مصالح الأمن تلقي القبض على المتورطين في قضية سرقة 70 مليون من مواطن بالقبة

ألقت مصالح الأمن الوطني بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، القبض على المتورطين في قضية سرقة 70 مليون من مواطن بالقبة.

كشفت التحقيقات التي باشرتها مصلحة الشرطة القضائية بحسين داي، عن النتائج الأولية في قضية سرقة 70 مليون بالقبة في العاصمة.

وحسب مصادر النهار اونلاين، فالسيارة التي تمت بها السرقة، مسجلة بإسم سيدة تبلغ 70 سنة، كما أن المتورطين مسبوقون قضائيا.

وكشف الشاب ضحية حادث السرقة بالقبة، والذي ينحدر من ولاية البويرة، تفاصيل تعرضه للسرقة في اتصال هاتفي مع تلفزيون النهار.

وأكد الضحية، أنه تعرض لعملية نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ثم تعرض للسرقة ومحاولة القتل.

وفي التفاصيل، قال الضحية أنه اتفق مع أحد المشتبه فيهم لشراء مبلغ من العملة الصعبة، عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ليتنقل الضحية إلى العاصمة، بعدما اتفق مع المعني عبر الهاتف على اللقاء في القبة.

وأضاف ذات المتحدث، إن المشتبه فيه صعد معه في سيارته، وقام بحساب المبلغ المالي.

ثم تظاهر بأنه يتصل مع والدته ولكنه في الحقيقة كان يتصل مع شركائه في السرقة.

وتابع الشاب أن المشتبه فيه قام بمسكه من رقبته وحاول “ذبحه”.

لكنه استطاع الخروج من السيارة بعدما شاهد شركاء المشتبه فيه يقتربون منهم.

مضيفا “ما كان بوسعي إلا الجري واستعمال هاتفي لتصوير السارقينوالذين قاموا بملاحقتي، ثم فر إثنان منهما على متن سيارة”.