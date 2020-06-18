مصالح الأمن تلقي القبض على شخص بحوزته كمية من المخدرات بتقرت

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول بأمن دائرة تقرت خلال اليومين الأخيرين، من وضع حد لنشاط شخص في العشرينيات من العمر لترويجه المخدرات وسط الشباب.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود إلى إستغلال عناصر الشرطة لمعلومات مؤكدة تفيد بوجود شخص يقوم بالترويج المخدرات وسط مدينة دائرة تقرت، أين باشرت عناصر الشرطة عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه.

وبعد توقيفه تم إجراء عملية التلمس الجسدي القانونية من طرف عناصر الشرطة، أين ضبط بحوزته على نصف صفيحة من المخذرات(كيف المعالج) قدر وزنها الإجمالي بـ 48.1 غرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 760.000.00دينار، يعود من عائدات ترويج المخذرات ،أين تم تحويله إلى المصلحة لمواصلة التحقيق معهم.

وأضاف البيان أنه بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق تم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقه سنة حبس نافذة مع غرامة مالية قدرت بـ100.000.00 دينار مع أمر إيداع.