مصالح الأمن تلقي القبض على مروّج إشاعة غلق محطات الوقود

قدمت وزارة التجارة شكوى لدى مصالح الأمن بعد صدور شائعة باسمها تفيد بغلق محطات الوقود.

وأفاد بيان للوزارة، أنه تطبيقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، ومباشرة بعد صدور شائعة باسم وزارة التجارة بقرار غلق محطات الوقود من طرف شخص مجهول الهوية، تقدمت وزارة التجارة بشكوى لدى مصالح الأمن.

وأضاف البيان أن مصالح الأمن تمكنت بكل احترافية وفي وقت جد قياسي من إلقاء القبض على مسرب هذه الإشاعة.

وكانت، وزارة التجارة قد رفعت شكوى رسمية ضد هذا الشخص لمتابعته قضائيا، أين تم الإستماع له لدى المصالح القضائية المختصة لولاية البليدة.

كما تم ايداع المعني السجن المؤقت الى غاية محاكمته.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في المتابعة القضائية وعدم التسامح مع أي شخص أو هيئة كانت تستعمل اسم الوزارة في أي تصريح أو قرار مغلوط لمغالطة الرأي العام ونشر الأكاذيب وزرع البلبلة خاصة في الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد على غرار باقي دول العالم.