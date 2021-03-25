مصالح الأمن توقف بلال طحكوت تنفيذا لأمر غرفة الاتهام لإيداعه الحبس المؤقت

أوقف رجال الضبطية القضائية بالمقاطعة الشرقية، نهار اليوم الخميس، المتهم “بلال طحكوت”، تنفيذا لأمر قضائي أصدرته الجهات القضائية يوم أمس الأربعاء.

واوردت مصادر أمنية ، أن بلال طحكوت لايزال لحد الساعة تحت طائلة الحجز تحت النظر الى حين استكمال الإجراءات القانونية.

وجاء أمر توقيف نجل أشهر رجل الأعمال الجزائريين الموقوفين “بلال طحكوت”، تنفيذا لحكم أصدرته غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، بعدما تقدمت هيئة دفاع المتهم أمام الهيئة القضائية ،لاستئناف أمر الرقابة القضائية الصادر في حقه وفي حق عمه حميد طحكوت.

وحسب ذات المصادر فإن بلال طحكوت سيودع الحبس في غضون الساعات القادمة على ذمة التحقيق.

وتتعلق المتابعة القضائية التي لحقت ببلال طحكوت، بعدما نسبت اليه محكمة سيدي أمحمد تهما تتعلق بعرقلة سير العدالة خلال تحقيقات باشرتها مصالح الأمن بشركة “سيما موتورز”.

وتعد قضية الحال، ثاني قضية ألحقت بلال طحكَوت نجل رجل الاعمال محي الدين طحكوت، بعدما سبق وأن أمر قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، في 10 جوان 2019، بإيداعه رهن الحبس المؤقت نحو المؤسسة العقابية بالحراش، في قضية يتابع فيها والده محي الدين طحكوت وأفراد عائلته ، بتهم تتعلق بملفات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار “أندي”، وملف الخدمات الجامعية و”إيتوزا”.

و الجدير بالذكر ان المتهم بلال طحكوت ،غادر المؤسسة العقابية الحراش منذ بضعة اشهر فقط، بعد استنفاذ عقوبته التي سلطت في حقه على مستوى مجلس قضاء العاصمة.