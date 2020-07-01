مصالح الأمن توقف شخصين وتحجز 1860 قرص مهلوس بالبيض

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية البيض من حجز 1860 قرص مهلوس من نوع لريكا وبريغابالين (300 ملغ).

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف شخصين تتراوح أعمارهما مابين 31و 33 سنة ينحدران من إحدى ولايات الشرق الجزائري، مضيفا أن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات لذات المصلحة مفادها وجود شبكة اجرامية تقوم بجلب وترويج كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة على متن مركبة سياحية تحمل ترقيم إحدى ولايات الشرق الجزائري باتجاه الولايات الغربية.

واستغلالا لهذه المعلومات تم إعداد خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيهما وحجز كمية الأقراص المهلوسة مخبئة بإحكام داخل الصندوق الخلفي لمركبتهما في حين أن المشتبه فيه الثالث المنحدر من الشرق الجزائري لا يزال في حالة فرار.

من جهتها قامت مصالح الأمن بإنجاز ملف قضائي عن تهمة حيازة الأقراص المهلوسة لغرض المتاجرة بموجبه تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض حسب اجراءات المثول الفوري، أين أصدر قاضي الحكم ضد كل منهما عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 200 الف دينار في حين صدر ضد المشتبه فيه الثالث الذي هو في حالة فرار عقوبة 5 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.