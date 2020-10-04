مصالح الأمن والدرك الوطني توقف 24 حراقا من بينهم منظم رحلات بوهران

تمكنت عناصر من الشرطة القضائية لأمن بوسفر بوهران من توقيف 15 حراقا ينحدرون من ولاية تيزي وزو.

وكان الحراقة بصدد الإنطلاق في رحلة إبحار سري لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط الإبيض المتوسط.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بمخطط حراقة للإنطلاق من إحدى شواطئ الساحل الوهراني.

وبعد توسيع التحقيقات تم تحديد مكان المهاجرين السريين الذين كانوا بمسكن على مستوى شاطئ بوسفر، وتوقيف منظم رحلات ينحدر من عين الترك كان برفقتهم.

وقد تم خلال العملية حجز 160 مليون سنتيم و20 ألف أورو بالإضافة إلى معدات خاصة في عمليات الحرقة.

وفي نفس السياق، تمكن عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعنصر بوهران من احباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 9 أشخاص.

وينحدر الموقوفون من وسط البلاد، وتتراوح أعمارهم ما بين 22 و33 سنة كانوا يحاولون بلوغ السواحل الإسبانية.

وقد تم إلقاء القبض عليهم بإحدى المزارع على مستوى منطقة العنصر واسترجاع مبالغ مالية ومعدات للإبحار.