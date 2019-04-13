مصالح الجمارك تحجز أكثر من 100 مركبة بغرب البلاد

تمكنت مختلف الفرق الجمركية العملياتية التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالشلف، خلال تدخلاتها الميدانية عبر كامل الإختصاص الإقليمي لها.

من حجز 101 سيارة و03 شاحنات من مختلف العلامات، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2019،وفق بيان لذات السلك النظامي.

ويتعلق الأمر بحجز 53 سيارة بولاية مستغانم، خلال نصب عدة حواجز جمركية لاسيما في منطقة بوقيراط،حجز 30 سيارة بولاية الشلف.

بالإضافة إلى 11 سيارة بولاية تيارت، 04 سيارات بولاية عين الدفلى، ومثلها بولاية غليزان، وسيارتين بولاية تيسمسيلت.

و على إثر التحريات و التحقيقات التي قامت بها المصلحة تبين أن أغلب هذه السيارات أجنبية

تم إستيرادها في إطار القبول المؤقت السياحي تحت غطاء سند العبور لدى الجمارك دون القيام بتصفيتها، يضيف المصدر .

ليتم تسجيلها بالجزائر وبلوحات ترقيم جزائرية مخالفة للتشريع والتنظيم الجمركي المعمول به،

و عليه تم تسجيل ملفات منازعاتية ضد المخالفين تطبيقا لأحكام المادة 325 من قانون الجمارك .