مصالح الجمارك تفتح مسابقة توظيف…وهذه هي الشروط !!

ستنظم المديرية العامة للجمارك مسابقة على أساس الإختبار للإلتحاق برتبة عون رقابة خاصة بالذكور والإناث لسكان الجنوب.

وأعلنت المديرية العامة للجمارك اليوم الأربعاء في منشور لها على صفحتها الرسمية “بالفايسبوك”، عن فتح مسابقة للتوظيف.

على أساس الإختبارات لللإلتحاق بالتكوين المتخصص رتبة عون رقابة للشباب المولودين والمقيمين بولايات الجنوب.

حيث خصصت المديرية 400 منصبا، وتشترط على المتسابقين أن يكونوا حاصلين على مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي كاملة.

ويتعلق الأمر بولايات أدرار، بشار، بسكرة، الوادي، غرداية، إليزي، الأغواط، ورقلة، تمنراست وتندوف.

أما عن شروط الإلتحاق بالمسابقة فيتعين على المشاركين بلوغ سن 19 سنة على الأقل و28 سنة على الأكثر يوم تاريخ إجراء المسابقة.

أن لا تقل قامة المترشح عن 166 سم بالنسبة للرجال و 156 سم للنساء، وأن يبلغ مجموع حدة البصر 15/10

ولتسهيل عملية التسجيل يمكن للمترشحين القيام بتسجيل أولي عن بعد عب ر الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجمارك.

www.douane.gov.dz

كما يجب أن تودع الملفات الكاملة على مستوى مقرات مفتشيات أقسام الجمارك أو المديريات الجهوية للجمارك للولايات المعنية.

في أجل مقدر بـ 15 يوم إبتداءا من تاريخ صدور أول إشهار في الصحافة المكتوبة.