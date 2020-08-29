مصالح الحماية المدنية تسجل 24 حريقا بسكيكدة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة 24 حريقا بالغابات والاحراش منذ صبيحة اليوم، عبر اقليم الولاية.

وتدخلت مصالح الحمايه المدنيه لولاية سكيكدة المتمثلة في جميع الوحدات العملياتية بعد الارتفاع المحسوس في درجه الحراره لاجل حرائق الغابات و احراش وادغال.

وتم تشكيل مراكز قيادة على مستوى الولاية وتحت اشراف الوالي بالنيابة وهو الامين العام على مستوى مديرية الحماية المدنية لوللاية وآخرعلى مستوى رمضان جمال بجانب مقبرة الشهداء.

حيث سجلت الحرائق بكل من عاصمة الولاية و رمضان جمال والحروش

وعزابة وتمالوس واولاد عطية والقل وأم الطوب وبن عزوزالمرسى الاكثر شدة هي التي سجلت بمنطقة اولاد سليمان وام الطوب وكذا بدائرة تمالوس.

ولم تسجل مصالح الحماية المدينة اي خسائر بشريه غير انها سجلت احتراق عدد عدد كبير من الاشجار المثمرة وصنادق نحل واكواخ مهجوره والاحراش والادغال، مع انقاد العديد من المجمعات السكانيه اسطبلات الاشجار المثمره.