مصالح الدرك الوطني بتبسة توقف 9 أشخاص في قضية حجز 1 كغ من الكوكايين

أوقفت مصالح الدرك الوطني بولاية تبسة، اليوم الأربعاء، 9 أشخاص في قضية حجز 1 كغ مخدرات صلبة (كوكايين).

كما حجزت نفس المصالح 3 مركبات و85 غ كيف معالج، وخراطيش عيار 9 ملم و16 ملم.

من جانب أخر، أكدت خبرة المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام ببوشاوي بأن نتائج التحليل كانت ايجابية.

حيث أثبتت نقاوة الكوكايين، بالإضافة الى إمكانية مضاعفتها 10 مرات.

وفي نفس القضية، أمر وكيل الجمهورية بتعميق التحقيق وموافاته باي مستجد او أطراف جديدة في هذه القضية.

ويتابع هؤلاء المتهمون بجناية التسيير والتنظيم لجماعة اجرامية منظمة.

بالإضافة الى شراء، نقل، تخزين، توزيع وترويج قصد بيع مخدرات صلبة (كوكايين وكيف معالج) بطريقة غير مشروعة.