مصالح الدرك بالشلف تلقي القبض على شخص أساء لرموز الدولة عن طريق الفايسبوك

ألقت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف، القبض على شخص مشتبه فيه، في قضية دعاية وتشهير تتضمن الإساءة لمؤسسات ورموز الدولة.

وحسب بيان لخلية الإتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، كشفت الفصيلة، بالتنسيق مع خبراء الدرك في مكافحة الإجرام السيبرياني، عن منشور متداول عبر فايسبوك.

ويتضمن المنشور، نشر وتوزيع أخبار مغلوطة ومسيئة لمؤسسات ورموز الدولة، والإضرار بالمصلحة الوطنية.

لتسفر التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه المدعو “ر .ب”، والعثور كذلك على المنشورات التي قام بنشرها وتداولها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة أين تم إيداعه الحبس المؤقت، يضيف البيان.

ويأتي ذلك في إطار محاربة كل أشكال التهويل وتغليط الرأي العام من خلال زرع البلبلة والتشكيك في الجهود المبذولة، والتدابير الصحية والوقائية المتخذة من طرف السلطات العليا في البلاد، من أجل التصدي لانتشار جائحة كورونا.