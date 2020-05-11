مصالح الدرك تحجز مركبة محملة بـ 2000 كيس من الشمة المقلدة بالشلف

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مصالح الدرك تحجز مركبة محملة بـ 2000 كيس من الشمة المقلدة بالشلف
بقلم أمينة داودي

تمكنت مساء أمس فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بتنس المجموعة الإقليمية لولاية الشلف من حجز كمية معتبرة من الشمة المقلدة مجهولة المصدر و مغشوشة الصنع.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن صاحب البضاعة كان بصدد التحضير لتسويقها على مستوى مدينة الشلف مستغلا الظرف الصحي الحالي الخاص بغلق المحلات للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 .

وأشار البيان، إلى أن هذه العملية النوعية جاءت إثر عمل روتيني للفرقة المختصة، أين تم توقيف المعني على متن مركبته وبعد عملية التفتيش الدقيق، تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من مادة الشمة والمقدرة بـــــــ 2000 كيس بدون فاتورة و التي كانت جاهزة للتداول بالأسواق والمحلات التجارية بطريقة غير شرعية ، مما قد يتسبب في تضرر صحة مستهلكيها.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تسليم البضاعة إلى مديرية أملاك الدولة بالشلف.


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