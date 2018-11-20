مصالح الدرك تحجز 1700 قارورة خمر وتوقف شخصين بتيارت
قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتخمارت وعلى إثر معلومات مؤكدة بالتنقل بين بلدية تخمارت وولاية معسكر.
بالطريق المؤدي إلى قرية ولاد بليل وبالضبط إلى مسكن مهجور بالريف للمسمى ” ب.ل” أين تم مشاهدة سيارة بجانب المسكن.
وفرار سائقها رفقة صاحب المسكن، وبعد تفتيش المركبة تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.
من مختلف الأصناف تمثلت في 1104 جعة من نوع بوفور و 612 علبة من نوع نبيذ أحمر.
كما تم توقيف المتورطين بتهمة المتاجرة غير شرعية في الخمور.
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