مصالح الدرك تحدد هوية 186 مشترك نشط مع أمير بوخرص

سمحت عملية رصد الأشخاص التي قامت بها مصالح الدرك الوطني من تحديد 186 مشترك نشط مع أمير بوخرص.

حيث سخرت مصالح الدرك الوطني فرقة ثانية تعتكف على رصد الأشخاص الذين يتواصلون معه بإستمرار.

كما أن الرصد الإلكتروني للبيانات يسمح حاليا بكشف الملفات والصور المرسلة، وعمليات توقيف المتورطين لاتزال مستمرة في أكثر من 17 ولاية.

وأغلب المتهمين دفعوا أموال إلى أمير بوخرص لتجنب نشر صورهم، بالإضافة إلى أن التحقيقات تشمل المحادثات مع بوخرص.

بغرض الإساءة إلى الأشخاص، ومصالح الدرك يحقق في الحسابات التي تم من خلالها إرسال صور أو بيانات.