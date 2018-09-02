مصالح الدّرك تداهم حقولا مسقية بالمياه القذرة في الجلفة والبويرة

تستغل في زراعة «الدلاع» وأعلاف المواشي

أقدم، أمس، رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين وسارة بالجلفة، رفقة كل من مصالح الموارد المائية «الجزائرية للمياه» الصحة ولجنة الصحة والنظافة وحماية المحيط والقوة العمومية للفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بمداهمة كل من منطقة ضاية سعد الله والشبارق الفلاحية التي تصب فيها القناة الرئيسية لمياه الصرف الصحي الواردة من مدينة عين وسارة، والممتدة على مساحة إجمالية تفوق 400 هكتار.

يستغلها زهاء 60 فلاحا ومربيا ضمن محيطات وحقول يعمد أصحابها إلى ربطها عشوائيا بقناة المياه القذرة لسقي تلك الحقول والمحيطات التي زرعت بمحاصيل موجهة للاستهلاك الحيواني الخاصة بتغذية المواشي والأبقار، على غرار الذرة والخرطال.

وفي البويرة، قامت، أول أمس، مصالح الفلاحة بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية بإتلاف أزيد من 10 هكتارات من الخضر و«الدلاع» كانت تسقى بمياه «الزيڤو» ببلديتي عين الحجر وعين العلوي غرب البويرة.

أين قام عناصر الدرك بمصادرة محركات الضخ التي كانت تستغل لسقي هذه الأراضي.

حيث تمت مصادرة المحركات وإتلاف المساحات المسقية الملوثة، بناءا على تعليمات الوالي إلى المصالح المعنية بفتح تحقيق ميداني ومعاينة كل الأراضي المسقية بالولاية، لاسيما الواقعة على ضفاف الأنهار، ومقاضاة المتورطين.

وقد جاء قرار فتح تحقيق في السقي بمياه «الزيڤو» تزامنا مع قيام المصالح الإدارية بعملية تنظيف شملت العديد من البلديات.