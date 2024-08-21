مصالح الرقابة بوزارة التجارة..تسجيل أكثر من مليون تدخل خلال 7 أشهر

كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات انه تم تسجيل أكثر من 1 مليون 356 ألف تدخل لأعوان القطاع خلال الأشهر السبع الأولى من السنة الجارية 2024. مكنها من حجز ما قيمته 3.15مليار دينار من السلع.

وأوضح مقراني. أن مصالح الرقابة قامت منذ بداية السنة الجارية 2024 والى غاية شهر جويلية بـ 1356959 تدخل، سمح بمعاينة 133487 مخالفة. وتحرير 127213 محضر متابعة قضائية.

وأسفر هذا عن حجز ما يقارب 3.15 مليار دينار من مختلف السلع مع اقتراح غلق 7724 محلاً تجارياً.

كما تم تسجيل رقم أعمال مخفي بأكثر من 36 مليار دج. ورفض دخول 511 حمولة مستوردة بسبب عدم مطابقتها للتنظيم، يضيف مقراني.