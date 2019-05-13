مصالح الرقابة تحجز سلعا بقيمة تقارب 29 مليون دينار خلال عشرة أيام 

سجلت مصالح الرقابة لوزارة التجارة 16.031 تدخلا، و حجزت سلعا بقيمة 28.97 مليون دينار،

خلال الفترة الممتدة من 27 أفريل الى 6 ماي.

وحسب بيان لوزارة التجارة ، بلغ عدد المخالفات المسجلة من طرف مصالح الرقابة على اثر هذه التدخلات 1.041 مخالفة

فيما بلغ عدد المحاضر المحررة 7.178 محضرا- حسب نفس المصدر-

مضيفا انه تم اقتراح 65 محل للغلق مع تسجيل مبلغ اجمالي لعدم الفوترة ب06ر552 مليون دج.

و حسب ذات البيان، فقد بلغ عدد العينات المقتطعة من طرف أعوان الرقابة التابعين للوزارة 214 عينة.

و في مجال مراقبة النوعية و قمع الغش، تم تسجيل 7.982 تدخل نتج عنها معاينة 332 مخالفة

وتحرير 321 محضر متابعة قضائية مع اقتراح الغلق الاداري ل10 محلات تجارية.

كما سمحت هذه التدخلات – يضيف البيان – بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة

للاستهلاك قدرت كميتها ب 92.63 طن وقيمتها المالية ب 24.58 مليون دينار .

وتمثلت المخالفات المسجلة في هذا الاطار، في انعدام النظافة والنظافة الصحية ب166 مخالفة (50 بالمئة من المخالفات)

وحيازة و بيع مواد غير صالحة للاستهلاك ب49 مخالفة 14.76 بالمائة،

وحيازة وبيع مواد غير مطابقة ب27 مخالفة 8.13 بالمائة وانعدام الرقابة الذاتية ب17 مخالفة 5.12 بالمائة

و عدم مطابقة الوسم ب17 مخالفة (12ر5 بالمئة) و عدم احترام درجة حرارة الحفظ ب12 مخالفة 3.61 بالمائة .

و في مجال مراقبة الممارسات التجارية،اضاف البيان ، أنه تم تسجيل 8.049 تدخل نتج عنها معاينة 709 مخالفة،

وتحرير 654 محضر متابعة قضائية مع اقتراح الغلق الاداري ل55 محل تجاري.

كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ اجمالي لعدم الفوترة قدر أزيد 522 مليون دينار وحجز سلع بقيمة 4.39 مليون دينار .

أما بخصوص طبيعة هذه المخالفاتي فتتعلق بعدم الاعلام بالأسعار والتعريفات حيث سجلت 239 مخالفة في هذا المجال (71ر33 بالمئة من اجمالي المخالفات) و ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري ب102 مخالفة (39ر14 بالمئة) و

عدم الفوترة ب94 مخالفة (26ر13 بالمئة) و معارضة الرقابة ب93 مخالفة بـ 13.12 بالمائة .

وكذا ممارسة أسعار غير شرعية ب8 مخالفات 1.13 بالمائة .