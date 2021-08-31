مصالح الرقابة في البيض تسجل أزيد من 1700 تدخل خلال شهري جويلية وأوت

سجلت مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة لولاية البيض، خلال شهري جويلية و أوت من السنة الجارية 1737 تدخل تم على إثرها تسجيل 238 مخالفة مع إحالة 236 ملف للعدالة.

كما حجزت 386كلغ من منتوجات مختلفة، لحوم غير صالحة للاستهلاك، سمك غير صالح للاستهلاك، مفرقعات ومواد تجميل غير مطابقة.

بالإضافة إلى إحالة ثلاث ملفات خاصة بمزاولة نشاط الحلويات للعدالة بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية عدم سلامتها كما قامت ذات المصالح بإحالة ملفات للعدالة تخص معاملات تجارية غير شفافة بمبلغ يتجاوز الخمسون مليار.

فيما سجلت 797تدخل و غلق 50 محل تجاري و حرفي و توجيه 6 اعذرات في إطار التأكد من إحترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.