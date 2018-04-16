 مصالح الشرطة ببومرادس… تنظم نشاطات بمناسبة يوم العلم

نظمت مصالح الشرطة بأمن ولاية بومرداس عديد النشاطات الجوارية إحتفالا بيوم العلم المصادف لـــ 16 أفريل من كل سنة.

تم خلال المناسبة إقامة العديد من المعارض مع عرض لمختلف الوسائل والتجهيزات الخاصة بالشرطة العلمية والتقنية التي تستعملها مصالح الشرطة.

إضافة الى تنظيم حملة للوقاية من مختلف الآفات الإجتماعية تمحورت حول سبل الوقاية من المخدرات والجرائم المعلوماتية.

إستفاد منهاطلبة معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونية، كما تم تنظيم حملة إعلامية للوقاية من حوادثالمرور المرورية بالنسبة للتلاميذ.

تهدف التظاهرة لتعريف تلاميذ المؤسسات التربوية ببلدية خروبة وبث وغرس التقافة الأمنية لدى المواطن الذي يعد الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية.