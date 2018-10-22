مصالح الشرطة بتيبازة تتدعم بمخبر علمي متنقل متطور  

تدعم جهاز الأمن الوطني بولاية تيبازة، بمخبر علمي متنقل للشرطة العلمية و التقنية فائق التطور من شأنه المساهمة بفعالية كبيرة في مكافحة شتى أنواع الجرائم.

و يتعلق بمخبر متنقل تم تصميمه من قبل جزائريين مائة بالمائة على متن عربة من نوع مرسيدس بشكل يسمح للشرطة العلمية و التقنية استخدامه في كل أنواع مسارح الجريمة.

و في كل الظروف الطبيعية ما من شأنه المساهمة ب”فعالية و نجاعة” فائقتين و في وقت قياسي من أجل تقدم التحقيق حول جريمة معينة.

و يسمح المخبر المتنقل لأخصائي الشرطة العلمية باستقلالية كاملة أثناء التدخلات الميدانية حيث يتكون من حقيبة لرفع البصمات و يستعمل في كل الظروف الطبيعية.

سيما منها أثناء الليل من خلال الطريقة فوق بنفسجية و محطة بيومترية للتعرف على البصمات و تحديد هوية الجثث, يضيف المسؤول الأمني.

كما يتكون المخبر المتنقل من جهاز وصفي لرسم المشتبه به بعين المكان و حقيبة التعرف على المخدرات و المؤثرات العقلية و الوثائق المزورة.

و كذا حقيبة تحليل المواد البيولوجية مكان وقوع الجريمة كالدم و اللعاب و الشعر إلى غيرها من المواد الأخرى.