مصالح الصحة العسكرية تواصل حملة التلقيح ضد الأنفلونزا والكشف عن كورونا

واصلت، أمس الخميس الأطقم الطبية التابعة لمصالح الصحة العسكرية بالناحية العسكرية الثانية حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كوفيد-19.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، تم هذا بكل من مناطق دوار سلاطنة، قدادرة، الفيض وأولاد عبد الرحمان ببلدية سيدي علي بولاية مستغانم.

إضافة إلى مناطق سيدي زيان، بني عطى وأولاد بلقاسم بولاية معسكر.

وتتواصل هذه الحملة عبر أقاليم النواحي العسكرية الستة من خلال تسخير أطقم طبية وشبه طبية مزودة بكافة التجهيزات المادية واللوجستية.

ويأتي هذا مواصلة حملات تلقيح المواطنين ضد الأنفلونزا الموسمية و كوفيد-19 بالمناطق النائية بالناحية العسكرية الثانية.

وتنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش، المتعلقة بتدعيم المنظومة الصحية الوطنية وتقديم العون والمساعدة والتكفل الطبي لفائدة سكان ومواطني المناطق النائية.