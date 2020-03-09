مصالح الصحة للشلف تسمح برسو سفينة تأكد عدم إصابة طاقمها الصيني بكورونا

سمحت مصالح الصحة، بولاية الشلف، برسو سفينة أجنبية بميناء تنس، بعد فحص طاقمها والتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

وأفاد رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة للشلف، نصر الدين بن كرطالية، اليوم الاثنين، أن فرقة المعاينة الصحية للوقاية من كورونا، رخصت للسفينة بدخول ميناء تنس.

وأوضح المتحدث، لوكالة الأنباء الجزائرية أن الفحوصات، أثبثت عدم إصابة طاقمها المكون من 19 صينيا، بفيروس كورونا.

وحسب بن كرطالية، فإن السفينة انطلقت من ميناء أوغوستا، جنوب إيطاليا، محملة بمواد كيمياوية لصالح إحدى الشركات بالجزائر.

وتم إلزام عمال الميناء بوضع الكمامات، ولبس القفازات، وكذا تسخير فرق لمعاينة جميع السفن الأجنبية القادمة إلى ميناء تنس.

للتذكير، فقد دخلت السفينة، المياه الإقليمية المحاذية لميناء تنس، في الفاتح مارس، ولم يسمح للسفينة بالرسو، إلا بعد فحص طاقمها.