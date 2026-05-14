مصالح الغابات بباتنة تُحبط رحلة صيد غير شرعي بـ19 كلبًا

تمكنت مصالح الشرطة الحراجية التابعة لمحافظة الغابات لولاية باتنة من توقيف 6 أشخاص كانوا بصدد التحضير لعملية صيد غير شرعي بالمناطق الوعرة التابعة لإقليم بايو.

وجاءت العملية، التي نفذت بالتنسيق بين إقليم الغابات بايو ومقاطعة الغابات بباتنة وإقليم الغابات تازولت، عقب استغلال معلومات حول شاحنة قادمة من ولاية المغير تحمل ترقيم ولاية الوادي. على متنها أشخاص معهم عدد كبير من الكلاب المخصصة للصيد.

وبعد عملية ترصد ميداني، تم توقيف المشتبه فيهم أثناء تمشيطهم للشعاب والمناطق الجبلية باستعمال 19 كلبا من سلالات مختلفة، من بينها “البيتبول” و”السلوقي”. مع الاشتباه في استهدافهم للحيوانات البرية، خاصة الخنزير البري.

وقد تم تحويل المعنيين إلى مقر الفرقة المختصة وفتح تحقيق أولي بالتنسيق مع الجهات القضائية. قبل تسليمهم إلى مصالح الدرك الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت محافظة الغابات، في بيان لها، أن الفترة الحالية تعَدُّ من الفترات الحساسة بيولوجيا. ويمنع خلالها الصيد حفاظا على التوازن البيئي واستمرارية الأنواع الحيوانية.

مشددة على أن مخالفات الصيد غير الشرعي تعرّض أصحابها لعقوبات تشمل الغرامات المالية وحجز المعدات والمتابعة القضائية.