مصالح الغابات والدرك تطاردان “شاحنة” ليلا بغابة تيميكسي في معسكر

أوردت مصالح محافظة الغابات لولاية معسكر، أن مصالحها كانت قد تلقت يوم أمس معلومات تفيد بدخول مشبوه لشاحنة في الغابات المتاخمة المسماة بو عبد الله بمرتفعات تميكسي تقوم بنقل أعمدة خشبية.

وأضاف البيان، أنه فور ذلك سارعت ذات المصالح الممثلة في رئيس المقاطعة إلى إشعار مصالح فرقة الدرك الوطني والتنقل سويا بمعية الفرقة الحراجية وادي الأبطال إلى عين المكان قبل أن يتم تسجيل فرار المشتبه فيه نحو الحدود الإقليمية على الساعة الحادية عشرة والنصف مساء.

في أعقاب تسيير دورية مراقبة تم العثور على مفحمتين على مستوى الغابة بالقرب من المحيط السكني و القيام بحجز بعض الأدوات المستعملة في المفحمتين وتفكيكهما .