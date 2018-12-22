مصالح ولاية الجزائر توضح حول ترميم القصبة ومشاركة جان نوفيل

فندت ولاية الجزائر كل ما تداول حول إتفاق مصالحها وسلطات منطقة أيل دو فرانس القاضي بترميم القصبة.

وقال بيان لمصالح الولاية إن دور هذا المهندس المعماري المشهور جان نوفيل، هو مرافقة مصالح الولاية وتزويدها بالأفكار والنصائح.

وان جميع النفقات المتعلقة بخدمات بعمل جان نوفيل سوف ييتم التكفلبها بالكامل من قبل المجلس الإقليمي لإيل دو فرانس.

وهو ما جاء في بنود اتفاقية التعاون اللامركزية بين ولاية الجزائر ومنطقة إيل دو فرانس.

وذكرت مصالح ولاية الجزائر ان أعمال ترميم القصبة ، انطلقت نهاية 2016،

وتقوم بها ايادي ومهارات الجزائرية من خلال 14 مكتب تصميم و17 شركة تشغل أكثر من 200 أكاديمي بين المهندسين المعماريين.

وان كبار الفنيين وأكثر من 1200 من العمال المهرة هم جزائريون مائة بالمائة.