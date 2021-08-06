مصالح ولاية المسيلة تفند خبر إنقطاع التزويد بالأكسجين بمستشفى بوسعادة

فندت مصالح ولاية المسيلة، في بيان لها، خبر انقطاع في التزويد بمادة الأكسجين للمؤسسة الإستشفائية رزيق البشير ببوسعادة، خاصة في اليومين الأخيرين. وحسب ما جاء في البيان، فإن هذه المعلومات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مزيفة ولا اساس لها من الصحة. وأوضح المصدر نفسه، أن السلطات المحلية بالتنسيق مع الخلية الولائية لمتابعة الوضعية الوبائية والخلية العملياتية الجهوية بورقلة، وكذا الخلية الوطنية لمتابعة الوضعية الوبائية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قد سطرت برنامجا يوميا لتزويد المؤسسات الاستشفائية لولاية المسيلة بمادة الاكسجين.

كما أكد البيان، أن المؤسسة الإستشفائية رزيق البشير ببوسعادة يتم تزويدها يوميا وبصفة مستمرة بمادة الاكسجين على غرار يومي:

-الأمس الخميس 05/08/2021 : التزود بحصة 2000 لتر من الاكسجين على مرحلتين/ المرحلة الأولى بكمية 1000 لتر على الساعة 06:00 سا صباحا، والمرحلة الثانية بحصة 1000 لتر على الساعة 22:00 سا مساء.

-كما تم اليوم الجمعة 06/08/2021 على الساعة 14:00 سا زوالا تزويد المؤسسة الإستشفائية رزيق البشير ببوسعادة أيضا بحصة 2000 لتر من الاكسجين. وكذا برمجة تزويد ذات المؤسسة من حصة 1000 لتر يوم غد السبت 07/08/2021.

ومن جهة أخرى تم تزويدها ب 30 قارورة أكسجين كمخزون احتياطي.

وكشف البيان، أنه لم يتم تسجيل اي حالات إغماء او انقطاع الاكسجين بمختلف المؤسسات الاستشفائية على مستوى الولاية، والوضع متحكم فيه منذ بداية الجائحة ومحل متابعة بصفة يومية، آنية ودائمة من طرف الخلية الولائية لمتابعة الوضعية الوبائية التي لم تدخر أي جهد للتكفل والتسيير الامثل للجائحة.

وشددت مصالح الولاية في الأخير، على عدم الانسياق وراء هذه المعلومات المظلة والمنافية للحقيقة، التي من شأنها خلق نوع من البلبلة، مع الابتعاد عن الخوض فيها.