مصالح ولاية معسكر تؤكد رواية النهار أونلاين وتنشر تفاصيل حادثة “لانجينيور”

أصدرت مصالح ولاية معسكر اليوم الأحد، بيانا، علقت فيه على قضية الحديث الذي دار بين الوالي ومواطن، بشأن قنوات صرف المياه القذرة.

وجاء في البيان تأكيد لما انفردت “النهار أونلاين” بنشره أمس، حول خلفيات حديث الوالي مع المواطن بتلك النبرة.

وقال البيان إن الوالي خلال زيارته لمدينة المامونية، توقف عند مواطنين، ليستلم من بعضهم رسائل.

بعد ذلك، دخل ولي معسكر في حديث مع مواطن، بناء على طلبه.

وأوضح البيان أن المواطن راح يلفت انتباه الوالي لما وصفه عيوبا تقنية وسوء إنجاز شبكات التطهير والمياه الشروب.

وحسب نفس المصدر، فإن المواطن راح يقول إنه وجب وضع شبكة المياه الشروب أسفل شبكة الصرف الصحي.

حينها، راح الوالي يتدخل ويصحح للمواطن، ويطلب منه ترك الأمر لذوي الاختصاص والمهندسين، في سبيل احترام المقاييس التقنية في إنجاز مثل هذه المشاريع.

ولفت بيان مصالح الولاية إلى أن مقاطع الفيديو التي تم بثها والترويج لها، تعمدت إظهار جوانب من الحادثة.

وقال بيان مصالح الولاية إن مواقع تواصل اجتماعي تعمدت إظهار “مقطع من الحديث بين المواطن والوالي وليس كله”.

وبدا واضحا من خلال البيان، وجود اتهام لجهة غير معلومة بالعمل على تأجيج الوضع باختلاق قصة، والتلاعب بالحقائق وتزييفها.

وتأكد ذلك الاتهام عندما راح البيان يتحدث عن تدخلات قد “تُفهم سلبا أو يتم تأويلها بغير الغاية المقصودة”.

وفي الأخير، شدد بيان مصالح ولاية معسكر على أن النية من أي تدخل أو عمل هو خدمة المواطن والمنطقة المجاهدة أولا وأخيرا.

وكانت “النهار أونلاين” قد نشرت أمس تفاصيل ما حدث بين الوالي والمواطن، بعيدا عن الصورة المبتورة التي تم الترويج لها.