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أخبار الجزائر

مصالح ولاية وهران تدعو التجار لمزاولة أنشطتهم بصفة عادية

بقلم نسرين محفوف
مصالح ولاية وهران تدعو التجار لمزاولة أنشطتهم بصفة عادية
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نفت ولاية وهران، معلومات مغلوطة أحدثت التهويل في منصات التواصل الاجتماعي بخصوص وجود لجان ولائية مختلطة. تقوم بإجراء دوريات لمراقبة المحلات التجارية عبر إقليم الولاية.

وجاء في بيان لولاية وهران “نظرا لتداول معلومات مغلوطة أحدثت تهويل في منصات التواصل الاجتماعي. بخصوص وجود لجان ولائية مختلطة تقوم بإجراء دوريات لمراقبة المحلات التجارية عبر إقليم الولاية. فان ولاية وهران تنفي هذه الإشاعات المغرضة والتي ادت بالتجار الى التوقف عن مزاولتهم لأنشطتهم التجارية”.

ودعت مصالح الولاية تدعو التجار للعودة لمزاولة أنشطتهم بصفة عادية. كما تذكر حرصها على ضمان كل الظروف الملائمة وتوفير  كل الشروط للممارسة عملهم التجاري بصفة جد عادية.

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