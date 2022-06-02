مصانع جديدة للسيارة.. هذه شروط الجزائر

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار ان الجزائر وضعت شروطا لإقامة مصانع جديدة للسيارة. لتفادي التجارب السابقة في مجال تركيب السيارات التي أثبتت عدم نجاعتها.

واكد زغدار في حوار خص به موقع” الجزائر الآن ” بخصوص إقامة مصانع جديدة للسيارات قائلا:ان “الشرط الرئيسي هو الاستثمار الفعلي في هذه الشعبة الصناعية. وإدماج المصانع المقامة في الجزائر في شبكات المصانع الدولية المقامة من قبل هؤلاء المصنعين.”

وأوضح الوزير في ذات الحوار ان الجزائر مرت بتجربة فاشلة في مجال تركيب السيارات وان السوق الجزائرية تحظى باهتمام كبار مصنعي المركبات العالمية. وتابع زغدار ان الفرصة متاحة من أجل الدفع بصناعة المركبات محليا مقابل الحصول على السوق المحلية.

وفي ذات السياق قال الوزير أن إعادة بعث صناعة المركبات يكون عن طريق الدفع بالمصنعين العالميين بإقامة استثمارات أجنبية مباشرة. من خلال خلق للثروة محليا. وكذا توفير كل ما يلزم لذلك بعيدا عن التعقيدات الإدارية.

واضاف الوزير ان قطاعه يعمل على وضع إستراتيجية لخلق الثروة والقيمة المضافة عن طريق استغلال الأسواق المهمة كسوق السيارات. من خلال تمويلها بصناعة محلية حقيقية تسمح بخلق الألاف من مناصب الشغل وتقليص نسبة البطالة. وكذا خلق سلسلة قيم تساهم في التنمية الاقتصادية لبلدنا.

وبهذا الخصوص كشف الوزير عن مشاورات مع عدة مصنعين عالميين المهتمين بالاستثمار في الجزائر في مجال تصنيع السيارات. حيث تعمل الوزارة على تأطير هذا النشاط مما يسمح باختيار أفضل العروض، بطريقة شفافة وحيادية، التي من شأنها خدمة مصالح اقتصادنا من جهة، وحماية مصالح المستثمر من جهة أخرى.